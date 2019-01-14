Son Dakika Haberleri: BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Sisi ile Görüştü

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Sisi ile Görüştü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Sisi ile Görüştü, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile bir araya geldi.


Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Arap Birliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında, Arap ülkelerinde bulunan mülteciler konusundaki yardımlaşmanın daha da geliştirilmesi konusu değerlendirildi.

Görüşmede Ebu Gayt, gelecek Cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek 4. Arap Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) maddi destek sağlanması ve diğer Arap ülkelerindeki mültecilerin içinde bulundukları zorlu şartlar ve ev sahibi ülkelerin yüklendiği maddi yükün konuşulacağını söyledi.


Görüşmede Yüksek Komiser Grandi'nin, özellikle de Suriye krizinden kaynaklanan büyük mülteci akını ile ilgili olarak, hem bölgesel düzeyde hem de Arap ülkeleriyle ikili düzeyde, Orta Doğu'da yapılan planlar ve faaliyetlerin boyutları ile mültecilerin yaşam ve sağlık koşulları hakkında Ebu Gayt'ı bilgilendirdiği belirtildi.


-Grandi Sisi ile görüştü


Arap Birliği'ndeki görüşmenin ardından Filippo Grandi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.


Buradaki görüşmede de mülteciler konusunun ele alındığı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Mısır'ın mülteciler konusunda herhangi bir uluslararası yardım almadığını ve bu konuda talepte de bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Abdulfettah El Sisi, Mısır, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya
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