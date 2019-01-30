Son Dakika Haberleri: BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılması

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılması

43 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev ve operasyonlarının yanında mandasının da gözden geçirilmesi yönündeki ihtiyacın aşikar olduğu belirtilerek, "Beklentimiz,...

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılması, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev ve operasyonlarının yanında mandasının da gözden geçirilmesi yönündeki ihtiyacın aşikar olduğu belirtilerek, "Beklentimiz, BM Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki kararında bu konuda adım atmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM'nin Barış Gücü'nün adadaki görev süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatan BM Güvenlik Konseyi kararının bugün kabul edildiği belirtildi.

Kararda yer alan hususlara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının detaylı görüş ve pozisyonlarının BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri başta olmak üzere, ilgili merkezlere iletilmiş olup, uzun süreden beri yoğun şekilde iki taraf arasında iş birliği yapılmasına yönelik ada dahilinde ve haricinde temaslar gerçekleştirildiği anımsatıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün aldığı kararda adadaki iki taraf arasında doğrudan iletişim kurulması ve iş birliği yapılmasına yönelik bir mekanizma oluşturulmasının net bir şekilde yer aldığının belirtildiği açıklamada, bu durumun, Kıbrıs adasında yeni bir döneme girildiğinin en bariz göstergesi olduğu ortaya kondu.

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının beklentilerinin, uluslararası toplumun, adadaki iki taraf arasında bir an önce doğrudan iletişim ve işbirliğine dayalı mekanizmanın hayata geçirilmesini teşvik etmesi olduğuna dikkat çekilerek, şu değerlendirme bulunuldu:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak, adadaki iki taraf arasında iş birliğine dayalı bir ilişki tesis edilmesinin adamız ve bölgemizin huzur ve istikrarı açısından önemli olduğunun bilinciyle, böyle bir mekanizmanın uygulamaya konulması için gerekli adımları atmaya hazırız. Bugüne kadar, Kıbrıs Türk tarafı ile doğrudan iletişim kurmaktan ve iş birliğine dayalı bir ilişki tesis etmekten kaçınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, adanın ve bölgemizin geleceği için bahse konu tutumundan vazgeçerek, BM Güvenlik Konseyi'nin bu yöndeki çağrısına uymaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak iş birliği mekanizmasının bir an önce kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerimizi başlatacağız."

Kararda tarafların, ortak bir başlangıç noktası üzerinde anlaşmaya çağrılmalarının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uyuşmazlığın tüm taraflarının onayının alınması ve tarafsızlık gibi temel prensiplerin dünyadaki tüm barış gücü operasyonlarında uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi'nin 21 Eylül 2018 tarihli ve 2436 sayılı çatı Kararının, önceki nüshalarda yer almasına rağmen karardan çıkarılması talihsiz bir durumdur. BM Güvenlik Konseyi'nin kendi kararının hilafına olan bu çelişkili adımın söz konusu kararın bağlayıcılığını, dolayısıyla BM Barış Gücü dahil olmak üzere, barış gücü operasyonlarında tarafların rıza ve onaylarının gerekli olduğu gerçeğini değiştirmediğini hatırlatarak, bir sonraki kararda bu eksikliğin giderilmesini beklediğimizi vurgularız.

Kararda ayrıca, Güvenlik Konseyi tarafından, statükonun sembolü ve dolayısıyla sorunun bir parçası haline gelen 'BM Barış Gücü'ne eylemlerinin siyasi süreci desteklemesi gerektiği' yönünde bir çağrı da yapılmaktadır. Bu bağlamda, çözüm sürecinin 2017 Crans- Montana ertesindeki mevcut durumu dikkate alındığında, BM Barış Gücü'nün görev ve operasyonları yanında, mandasının da gözden geçirilmesi yönündeki ihtiyaç aşikardır. Beklentimiz, Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki kararında bu konuda adım atmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Kıbrıs, Birleşmiş Milletler, Güncel
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