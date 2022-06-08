Bm: Somali'de Kuraklık Kötüleştikçe Felaket Boyutunda Bir Kıtlık Yaklaşıyor

FAO yetkilisine göre, son analizler 7,1 milyon insanın, bir başka deyişle Somali'nin toplam nüfusunun yüzde 45'inin Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması'nın (IPC) 3. aşamasında (Kriz) olduğunu gösteriyor. Bu insanların yaklaşık 2,1 milyonu 4. aşamada (Acil Durum) ve yaklaşık 213.000 kişi de 5. aşamada (Felaket) bulunuyor.

CENEVRE, 8 Haziran (Xinhua) -- BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer BM kuruluşları tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Somali'deki gıda güvenliği ve beslenme durumunun kötüleşmesiyle ilgili alarm verilerek ülkenin yıkıcı bir kıtlığın eşiğinde olduğu bildirildi. FAO'nun Somali'deki temsilcisi Etienne Peterschmitt, video bağlantısı aracılığıyla yaptığı basın toplantısında, art arda dördüncü kez yağış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle ülkede gıda fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini ve insani yardımın milyonlarca insana ulaşamadığını söyledi. Peterschmitt "Şimdi önlem alınmazsa, büyük bir açlık tehlikesi bizi bekliyor" diye uyardı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun dış kesimlerindeki bir kampta çocuğunu taşıyan bir kadın görülüyor, 13 Ocak 2022. (Fotoğraf: Hassan Bashi/Xinhua)

FAO yetkilisine göre, son analizler 7,1 milyon insanın, bir başka deyişle Somali'nin toplam nüfusunun yüzde 45'inin Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması'nın (IPC) 3. aşamasında (Kriz) olduğunu gösteriyor. Bu insanların yaklaşık 2,1 milyonu 4. aşamada (Acil Durum) ve yaklaşık 213.000 kişi de 5. aşamada (Felaket) bulunuyor. Meraların ve su kaynaklarının kuruduğu ülkede, 2021 yılının ortalarından bu yana kuraklık ve hastalıklar nedeniyle yaklaşık üç milyon çiftlik hayvanı öldü. Acil eylem çağrısında bulunan Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Somali ülke direktörü El-Khidir Daloum, Somali'deki durumu son 40 yılın en kötüsü olarak nitelendirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Daynile bölgesinde yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan kampta bir çocuk görülüyor, 28 Ocak 2021. (Xinhua/Hassan Bashi)