BM Yemen Özel Temsilcisi, krize çözüm arayışlarını Umman'da sürdürdü - Son Dakika

BM Yemen Özel Temsilcisi, krize çözüm arayışlarını Umman'da sürdürdü

25.10.2020 17:27
BM Yemen Özel Temsilcisi, krize çözüm arayışlarını Umman'da sürdürdü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile Yemenli taraflar arasındaki siyasi süreci görüştüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile Yemenli taraflar arasındaki siyasi süreci görüştüğünü belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Griffiths, Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretin bugün sona erdiğini, ziyaret kapsamında Busaidi ve Abdusselam bir araya geldiğini aktardı.

Griffiths, Busaidi ile görüşmesinde, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören "ortak bildiri" taslağıyla ilgili yürütülen müzakereleri ele aldıklarını kaydetti.

Griffiths, Abdusselam ile de söz konusu ortak bildiri taslağı ve BM'nin ülkedeki çatışmalara son verilmesi için yürüttüğü çalışmaları görüştü.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Umman, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Özel Temsilcisi, krize çözüm arayışlarını Umman'da sürdürdü - Son Dakika

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