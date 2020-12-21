BMC, Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek - Son Dakika

BMC, Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek

21.12.2020 16:11
BMC, Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek, System.String[]

Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden BMC, Azerbaycan'a yeni otobüs ihracatı gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden BMC, Azerbaycan'a yeni otobüs ihracatı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısının ardından çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalardan biri de BMC ile Bakü Nakliyat Ajansı (Bakü Nakliyat Agitliği/BNA) arasında yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni otobüs anlaşması kapsamında BMC, 2021 yılında Bakü'ye toplamda 320 sıkıştırılmış doğal gazlı (Compressed Natural Gas-CNG) otobüs teslimatı gerçekleştirecek.

BNA heyeti anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından BMC İzmir Pınarbaşı Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Heyet, BMC otobüslerini yerinde inceleyerek test etti.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BNA Başkanı Vusal Kerimli, ziyaret sırasında "Sağlıklı Gelecek ve Ebedi Kardeşlik" sloganıyla iki ülke kardeşliğine vurgu ve Karabağ Zaferi'nin anısına barış ve zaferin sembolü zeytin ağaçları dikti.

Avrupa'nın "En İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan BMC otobüsleri, ileri teknolojiyle üretilirken hem sürücü hem de yolcular için yüksek güvenlik ve konfor sunuyor. Yüksek manevra kabiliyetiyle şehrin en dar sokaklarında bile rahatça ulaşım imkanı sunan otobüsler, aynı zamanda CNG kullanımıyla çevre dostu ulaşım imkanı sağlıyor.

BMC'nin ürettiği otobüsler bir süredir Azerbaycan'ın ulaştırma sektöründe sorumluluklar üstleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BMC, Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı Lüks aracında karpuz satarken görüntülenmişti! İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edilecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kanan sağlık çalışanı estetik kurbanı oldu
Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak         
16:06
Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi         
15:43
Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda "Aşıda domuz ürünü yer almıyor" açıklaması         
14:59
Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı         
14:38
Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek         
14:30
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu         
13:53
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı         
12:20
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Fakirin eti çıntar mantarı için ormana akın başladı Fakirin eti çıntar mantarı için ormana akın başladı         
10:18
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 16:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BMC, Azerbaycan'a 320 otobüs ihracatı gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei