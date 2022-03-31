BMGK, Somali'de yeni barış gücü misyonunu onayladı - Son Dakika
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BMGK, Somali'de yeni barış gücü misyonunu onayladı

31.03.2022 22:58
BMGK, Somali'de yeni barış gücü misyonunu onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de ülke güvenliğinin yerel unsurlara devredilmesine öncelik edecek yeni barış gücü birliğinin kurulmasına onay verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de ülke güvenliğinin yerel unsurlara devredilmesine öncelik edecek yeni barış gücü birliğinin kurulmasına onay verdi.

BMGK'den yapılan açıklamada, Konseyin bugünkü toplantısında Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM), Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) dönüştürülmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin sadece askeri yollarla değil etkili yönetim, hukukun üstünlüğü ve kapsayıcı siyasi adımlarla çözülebileceği hatırlatıldı.

Ülke güvenliğini adım adım Somali ordusuna devredecek yeni misyon 12 aylığına görevlendirilirken bu sürenin bir yıl daha uzatılması öngörülüyor.

ATMIS, düzenli olarak asker sayısını azaltarak çekildiği yerleri Somali güçlerine bırakacak.

Somali'de ülke güvenliğini tehdit eden ve pek çok köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM, 15 yıldır ülkede görev yapıyordu.

AMISOM ordusunda Uganda, Burundi, Cibuti, Kenya ve Etiyopya güçlerinden 20 bin asker yer alıyordu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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