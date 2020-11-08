Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu

ANTALYA'da ablasının torunundan nakledilen böbrekle hayata tutunan İbrahim Peker (60), başka hayatların kurtulması için organlarını bağışladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 10 yıldır yüksek tansiyon ve şekere bağlı böbrek hastalığıyla mücadele eden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Peker'e, 19 Ekim'de ablasının torunu, 4'üncü dereceden akrabası olan Ayşe Biter'in bağışladığı böbrek nakledildi.

Hastalığı süresince birçok sağlık problemi yaşadığını ve yüksek tansiyon ile şeker hastalığı nedeniyle böbreklerinin iflas ettiğini anlatan Peker, "Hiç hemodiyalize girmedim. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takip ve kontrollerim yapılıyordu. Doktorlarım böbreklerimin nakil kriterlerine geldiğini bildirdi. Biz de aile olarak verici arayışına girdik. Yapılan testler neticesinde yeğenimle uyumlu olduğumuz görüldü. Üç gün içinde hazırlıklarımızı tamamladık. 19 Ekim günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek nakli gerçekleşti. Bana bu konuda yardım eden destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.BAŞKALARINI YAŞATACAKKorkuteli'nde esnaf olduğunu, sağlığına kavuştuğunda yeniden işinin başına döneceğini belirten Peker, "Birkaç ay içinde yeniden işime döneceğim. Artık tüm akraba ve çevremi, bağışçı olmaları konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Tüm organlarımı bağışlayıp, bağış gönüllüsü oldum. Ben de organlarımla başkalarını yaşatmak istiyorum. Hastalığım süresince doyasıya su içmek için her şeyimi verirdim. Artık istediğim kadar su içebiliyor, yemek yiyebiliyorum. Ölüm korkusu ile yaşıyordum. Hastane ortamında bulunmak beni tedirgin ediyordu. Böbreklerimin nakil seviyesine düştüğünü öğrendiğimde ablamın torunu Ayşe Biter'in bağışladığı böbrekle sanki yeniden doğdum. Ona sonsuz minnettarım. Artık hayata umutla bakıyorum. Yaşayamadıklarım için yeniden hayata tutunuyorum" diye konuştu.Organ bağışının Türkiye 'de büyük sorun olduğunu anımsatan Peker, genelde organ bağışının aile içinde ya da yakın akrabalar ile gerçekleştiğini, 4'üncü dereceden akrabasının böbreğini bağışlamasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.PANDEMİ DÖNEMİNDE NAKİLLERE DEVAM

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini, organ naklinin böbrek hastaları için tek şansı olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Türkiye'nin bu konuda en çok ve geniş nakil çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Organ nakli ertelenemez. Bu nedenle merkezimiz pandemi döneminde hiç ara vermeden çalıştı. Bu hafta bilindiği gibi organ bağış haftası, hafta boyunca değil yıl boyu düzenlediğimiz panel ve etkinliklerde herkesi organ bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Pandemide hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerimiz uygun şartlarda devam ediyor" dedi.