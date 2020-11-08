Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu - Son Dakika

Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu

08.11.2020 08:11
Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu, System.String[]

ANTALYA'da ablasının torunundan nakledilen böbrekle hayata tutunan İbrahim Peker (60), başka hayatların kurtulması için organlarını bağışladı.

ANTALYA'da ablasının torunundan nakledilen böbrekle hayata tutunan İbrahim Peker (60), başka hayatların kurtulması için organlarını bağışladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 10 yıldır yüksek tansiyon ve şekere bağlı böbrek hastalığıyla mücadele eden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Peker'e, 19 Ekim'de ablasının torunu, 4'üncü dereceden akrabası olan Ayşe Biter'in bağışladığı böbrek nakledildi.

Hastalığı süresince birçok sağlık problemi yaşadığını ve yüksek tansiyon ile şeker hastalığı nedeniyle böbreklerinin iflas ettiğini anlatan Peker, "Hiç hemodiyalize girmedim. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takip ve kontrollerim yapılıyordu. Doktorlarım böbreklerimin nakil kriterlerine geldiğini bildirdi. Biz de aile olarak verici arayışına girdik. Yapılan testler neticesinde yeğenimle uyumlu olduğumuz görüldü. Üç gün içinde hazırlıklarımızı tamamladık. 19 Ekim günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek nakli gerçekleşti. Bana bu konuda yardım eden destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.BAŞKALARINI YAŞATACAKKorkuteli'nde esnaf olduğunu, sağlığına kavuştuğunda yeniden işinin başına döneceğini belirten Peker, "Birkaç ay içinde yeniden işime döneceğim. Artık tüm akraba ve çevremi, bağışçı olmaları konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Tüm organlarımı bağışlayıp, bağış gönüllüsü oldum. Ben de organlarımla başkalarını yaşatmak istiyorum. Hastalığım süresince doyasıya su içmek için her şeyimi verirdim. Artık istediğim kadar su içebiliyor, yemek yiyebiliyorum. Ölüm korkusu ile yaşıyordum. Hastane ortamında bulunmak beni tedirgin ediyordu. Böbreklerimin nakil seviyesine düştüğünü öğrendiğimde ablamın torunu Ayşe Biter'in bağışladığı böbrekle sanki yeniden doğdum. Ona sonsuz minnettarım. Artık hayata umutla bakıyorum. Yaşayamadıklarım için yeniden hayata tutunuyorum" diye konuştu.Organ bağışının Türkiye'de büyük sorun olduğunu anımsatan Peker, genelde organ bağışının aile içinde ya da yakın akrabalar ile gerçekleştiğini, 4'üncü dereceden akrabasının böbreğini bağışlamasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.PANDEMİ DÖNEMİNDE NAKİLLERE DEVAM

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini, organ naklinin böbrek hastaları için tek şansı olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Türkiye'nin bu konuda en çok ve geniş nakil çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Organ nakli ertelenemez. Bu nedenle merkezimiz pandemi döneminde hiç ara vermeden çalıştı. Bu hafta bilindiği gibi organ bağış haftası, hafta boyunca değil yıl boyu düzenlediğimiz panel ve etkinliklerde herkesi organ bağışına destek olmaya davet ediyoruz. Pandemide hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerimiz uygun şartlarda devam ediyor" dedi.


Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu
Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu

Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli, Antalya, organ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:27:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Böbrek nakliyle hayata tutundu, bağışçı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei