Bodrum'a tatile gelen genç küfür ettiği iddiasıyla öldürülmüş

Bodrum'a tatile gelen genç küfür ettiği iddiasıyla öldürülmüşMUĞLA - Bodrum'da 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın katil zanlısı M.A. adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı cinayeti Mert Can Ilgın küfür ettiği için işlediğini itiraf etti.Olay gece saatlerinde Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Bursa'dan eşi ile tatile gelen kaportacı M.A., kız arkadaşı ile aynı otelde tatil yapan Mert Can Ilgın'ı iddiaya göre küfürlü konuştuğu için uyardı. M.A.'nın uyarısının ardından kısa süreli tartışma yaşadı. Bir süre sonra ikili otelin üst katındaki barda yeniden karşılaştılar. Tartışma kavgaya dönüşünce otelde tatil yapan diğer vatandaşlar ve otel yetkilileri kavgayı ayırmaya çalıştı. Ilgın'dan yumruk yiyen M.A., karşılık vermeye çalıştı, daha sonra belindeki silahı çıkardı. Alkollü olduğu iddia edilen Mert Can Ilgın, M.A.'nın elindeki silahı kendi alnına dayadı. Ardından M.A.'nın eşi, M.A.'yı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.Kavga esnasında M.A., kavgayı ayırmaya çalışan eşine Mert Can Ilgın'ın bir yumruk atması üzerine 7.65 mm ruhsatsız tabancasıyla Ilgın'a ateş etti. Göğsünün sağ tarafından vurulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay mahalline gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çok kan kaybettiği belirtilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaçamadan yakalandıKatil zanlısı M.A. ise olayın ardından aracına binerek Bodrum'dan kaçmaya çalıştı. Aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, plaka tanıma sisteminin yardımıyla zanlıyı suç aleti silahla birlikte Torba Uygulama Noktası'nda yakaladı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan M.A., bugün öğle saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.Ailesi birlikte Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Mert Can Ilgın'ın kısa süre önce kanser hastalığından babasını kaybettiği, ardından Aydın'a taşındığı öğrenildi. Ilgın'ın Bodrum'a ise tatil yapmak için geldiği ifade edildi.