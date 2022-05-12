BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: 1,5 MİLYONU AŞKIN YABANCI TURİST AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ - Son Dakika

MUĞLA'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı, 2019'u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmdeki hedefler ve yatırımları anlattı. Pandemi nedeniyle Bodrum'a gelen turist sayısında tüm dünyada olduğu gibi, 2020-2021 ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Başkan Aras, bu yıl salgının bitme noktasına gelmesi sayesinde toparlanmaya başladıklarını söyledi. Başkan Aras, 2022'ye çok güzel başlangıç yaptıklarını, yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre gelen turist sayısının hemen hemen aynı olduğunu söyledi. Sezon henüz başlamamasına rağmen önceki gün ilçeye 24 saatte hava yoluyla 15 bin yabancı turist geldiğini aktaran Aras, bu rakamın kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti. Başkan Aras, bu yıl Bodrum'da 1,5 milyonu aşkın turist beklendiğini vurguladı.

'SADECE KRUVAZİYERLE 206 BİN TURİST REZERVASYON YAPTIRDI'

Başkan Aras, son 2 yıldır gelmeyen kruvaziyer sayısının bu yıl 150'ye ulaşacağını belirterek, "Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı, 2019'u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken, biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm destinasyonu yapacağız" dedi.

ALMANYA, İSRAİL VE İNGİLTERE'DEN REZERVASYON ARTIŞI BEKLENTİSİ

Başkan Aras, geçen yıl kentte ağırlanan 530 bin yabancı turistin yarıya yakının Ukraynalı ve Rus olduğuna dikkati çekerek, "Bu ülkelerde yaşanacak kayıplara karşılık başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi artışı var. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden ön veriler kapsamında çok ciddi artışlar bekliyoruz. Geçen yılki ana pazarlarımızda yaşanacak kayıpları çok rahat kapatabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. Bodrum'a 35 ülkeden direkt uçuş olduğunu söyleyen Aras, çok ciddi bir talep bulunduğunu, yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya'dan yeni direkt uçuşların başlayacağını anlattı. Başkan Aras, kentte turizmi 12 aya yaymak için de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi, doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan faaliyetlere değindi.

'YABANCI YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL VE TURİZME İLGİSİ YÜKSEK'

Başkan Aras, seçildikleri tarihten bu yana 3 yılda altyapıya 1,1 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, bu konudaki sorunları çözme noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Özel yatırımların da hızla ilerlediğini, dünyaca ünlü bir zincir otel markasının yakın zamanda Bodrum'a gireceğini dile getiren Başkan Aras, "Kısa süre önce Fransa'da MIPIM fuarına katıldım. Standımız olmamasına rağmen, Bodrum'a ilgi çok yüksekti. Avrupa ve dünyadan büyük yatırımcılar katıldı. Hepsi bize Bodrum'da şu anda gayrimenkul konusunda neler yapılabileceğini sordu. Kentimize yönelik yatırımcıların ilgisi; en çok gayrimenkul, turizm ve marina alanlarındaydı. Bu kadar yüksek ilginin sebebi nedir? Bodrum, dünyada şu anda yatırımın geri dönüşü açısından en önemli destinasyonlardan. Ancak onlara Bodrum'da çevreye saygılı yatırımlar istediğimizi söyledik. 'Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin' dedik. Çünkü Bodrum tarihiyle, doğasıyla, sakinleriyle dünya mirası bir yer."

'BODRUM'DA İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYA MÜSAMAHA YOK'

Göreve geldiklerinden bu yana yeni bir imar planı yapmadıklarının altını çizen Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler, Covid-19 ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık. Şu an Bodrum'un sadece yüzde 15'ini imara açık. İmara aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."