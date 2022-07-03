Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, fırın ve unlu mamul dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini kaplayan alevler fırının yanındaki çiçekçi dükkanı ve hazır yemek servisi yapılan iş yeri ile üst kattaki iki eve sıçradı.

Kaynak: AA

Bodrum, Gümbet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da çıkan yangında 3 iş yeri ile 2 ev zarar gördü - Son Dakika

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