Bodrum Belediyesince, "Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı" açıldı.
Konacık Mahallesi'ndeki parkta, evcil köpekler kontrollü şekilde gezdirilebilirken, çocuklar ve yetişkinlerin de yürüyüş yaparak güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu.
Parkta, yaşlı ve engellilerin köpeklerinin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak parkurlar yer alıyor.
Bodrum Belediyesi, parkın tanıtımı için çektiği filmde, köpeklerin oyuncaklarla buluşma anı ilgi gördü.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarından dolayı açılış yapılmayan parkta, haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti verileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da evcil hayvanlara park ve oyun alanı yapıldı - Son Dakika