Bodrum'da Fırtına Tekne ve Feribot Seferlerini Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Fırtına Tekne ve Feribot Seferlerini Olumsuz Etkiledi

Bodrum\'da Fırtına Tekne ve Feribot Seferlerini Olumsuz Etkiledi
29.01.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Bodrum'da fırtına nedeniyle 'Mavi düş' teknesi karaya vurdu, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle 10 metre uzunluğundaki 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi karaya vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferi de iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Güney kıyılarında fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 10 metre uzunluğundaki 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi Gümbet sahilinde karaya vurdu. Bitez'de ise bir kayık sulara gömüldü. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferleri de iptal edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Fırtına, Fırtına, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Fırtına Tekne ve Feribot Seferlerini Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:29:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Fırtına Tekne ve Feribot Seferlerini Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.