Bodrum'da Kaçak İskeler ve Tekneler Kaldırılıyor - Son Dakika
Bodrum'da Kaçak İskeler ve Tekneler Kaldırılıyor

26.01.2026 22:18
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor, atıl tekneler kaldırılıyor; çevre düzenlemesi yapılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımı ve kıyıda gelişigüzel bırakılan teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan çalışmada, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri Gümbet Koyu'na gitti.

İş makineleri ve vinçlerle gerçekleştirilen çalışmada, derme çatma yapılan kaçak iskeleler yıkıldı. Bölgedeki teknelerden bazıları sahipleri tarafından römorklara ve çekiciye yüklenerek alındı. Bazı tekneler yediemine götürülürken, uzun süredir atıl halde duranlar da iş makineleriyle parçalanarak kamyonlara yüklendi.

İzinsiz yüzer iskelelerin de kaldırıldığı bölgede, tekne bağlamak için kıyıya çakılan demir kazıklar söküldü.

Çalışmayla çevre ve görüntü kirliğinin önlenmesinin yanı sıra güvenli şartlarda denizcilik yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

