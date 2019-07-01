Bodrum'da korkutan yangın
35 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi
, Dereköy
, Çilek Dağı ile Kavak
Boğazı arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı. - MUĞLA
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