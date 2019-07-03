Son Dakika Haberleri: Bodrum'da lüks teknelerden hırsızlık iddiası
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Bodrum'da lüks teknelerden hırsızlık iddiası

6 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı lüks teknelerden elektronik malzeme çalındığı iddia edildi.

Bodrum'da lüks teknelerden hırsızlık iddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı lüks teknelerden elektronik malzeme çalındığı iddia edildi.
İlçede farklı zamanlarda lüks teknelerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş adamı Sinan Vardar'ın da arasında olduğu bazı iş adamlarına ait teknelerden özellikle elektronik malzemelerin çalındığını belirledi.
Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:34 Kaynak: AA
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