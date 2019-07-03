Bodrum'da lüks teknelerden hırsızlık iddiası
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı lüks teknelerden elektronik malzeme çalındığı iddia edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı lüks teknelerden elektronik malzeme çalındığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:34 Kaynak: AA
İlçede farklı zamanlarda lüks teknelerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş adamı Sinan Vardar'ın da arasında olduğu bazı iş adamlarına ait teknelerden özellikle elektronik malzemelerin çalındığını belirledi.
Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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