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Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenlendi.

Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek düzenlendi.

Hayırsever Mandalinci ailesi tarafından Akyarlar Mahallesi'ndeki bir restoranda verilen yemekte, Amiral Turgutreis Okulu yöneticileri ve öğretmenler, keyifli dakikalar yaşadı. Öğretmenler, canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Amiral Turgutreis Ortaokulu Müdürü Mehmet Pekdemir, hayırsever Mandalinci ailesine teşekkür ederek, Mandalinci ailesinin eğitim sürecinde hep yanlarında olduğunu ifade etti.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Cumhur Bayırlı ise mahallesinde bulunan okulu temsilen geceye katıldığını, büyük keyif aldığını, öğretmenlerin yanında bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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