Bodrum'da orman yangını (3)

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mumcular ve Milas mahalleleri sınırlarında Gökpınar ve Dağdibi mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 17 arazöz, 100'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.