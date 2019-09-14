Son Dakika Haberleri: Bodrum'da orman yangını (3)
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Bodrum'da orman yangını (3)

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mumcular ve Milas mahalleleri sınırlarında Gökpınar ve Dağdibi mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 17 arazöz, 100'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.

Bodrum'da orman yangını (3)

Bodrum, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:35 Kaynak: AA
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