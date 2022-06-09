Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında

09.06.2022 17:51

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konacık Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'ne bakım için getirilen 48 BB 7308 plakalı minibüste park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Minibüsten duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste büyük çapta hasar oluştu.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde minibüsten duman yükselmesi, çevredeki sanayi esnafının yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalesi yer alıyor.

Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında
Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında
Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında
Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika

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