Konacık Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'ne bakım için getirilen 48 BB 7308 plakalı minibüste park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da park halindeki minibüste çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika

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