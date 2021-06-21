Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı (2) - Son Dakika

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu çatışmada, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),