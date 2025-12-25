Bodrum'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi
Haber Videosu

Bodrum'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir evin duvarı çöktü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir evin istinat duvarı çöktü. Çevredeki 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bodrum'da gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Gümbet ve Konacık Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış sonrası Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.

Bodrum'da sağanak; 1 evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü
Bodrum'da sağanak; 1 evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü
Bodrum'da sağanak; 1 evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü
Bodrum'da sağanak; 1 evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

EVİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatılırken, 4 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden birinde yaşayan hasta kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir otomobilde hasar meydana geldi. Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, trafik, Bodrum, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Trump’ın uçuş kayıtları ve “sahte“ içerikler dikkati çekti Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti
Karar duruşmasında salon karışmıştı Daltonlar davasında ceza yağdı Karar duruşmasında salon karışmıştı! Daltonlar davasında ceza yağdı
Karadeniz’de sessiz tehlike 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu Karadeniz'de sessiz tehlike! 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu
İstanbul’a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Güllü’nün kızına cezaevinde şiddet Apar topar Silivri’ye nakledildi Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü
Okan Buruk eski eşiyle Paris’te tatilde Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

08:54
İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
08:22
Sadettin Saran alarmı Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik
08:06
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
08:04
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
07:56
Türkiye’nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG’den büyük kopuş
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş
07:22
Ankara’da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
06:57
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
03:21
Papa 14. Leo, Vatikan’da ilk kez Noel ayini yönetti
Papa 14. Leo, Vatikan'da ilk kez Noel ayini yönetti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 09:22:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.