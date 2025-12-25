Bodrum\'da şiddetli yağış: Evler tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir evin istinat duvarı çöktü. Çevredeki 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bodrum'da gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Gümbet ve Konacık Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış sonrası Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.

EVİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatılırken, 4 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden birinde yaşayan hasta kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir otomobilde hasar meydana geldi. Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.