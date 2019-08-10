Bodrum'da yanan motor yat battı (2)

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yanarak batan motor yattaki 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Turgutreis Mahallesi
Kadıkalesi mevkisi açıklarında "Haktan" isimli 16 metrelik yabancı bayraklı motor yatta yangın çıktığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, motor yattan denize atlayan 6 kişiyi güvenlik botuna aldı.
Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 6 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yanan motor yatın ise bir süre sonra battığı öğrenildi.