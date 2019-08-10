Son Dakika Haberleri: Bodrum'da yanan motor yat battı (2)
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Bodrum'da yanan motor yat battı (2)

46 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanarak batan motor yattaki 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yanarak batan motor yattaki 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkisi açıklarında "Haktan" isimli 16 metrelik yabancı bayraklı motor yatta yangın çıktığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, motor yattan denize atlayan 6 kişiyi güvenlik botuna aldı.
Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yanan motor yatın ise bir süre sonra battığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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