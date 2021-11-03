Bodrum'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Nina J'nin kullandığı 48 ADS 439 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Yazıcı'ya (56) çarptı.
Kazada, sürücü ile yaya yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nina J, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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