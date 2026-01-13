Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu - Son Dakika
Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Bodrum\'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu
13.01.2026 22:48
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli rüzgar ve dalgalar denizde olumsuzluklara yol açarken, yelkenli tekne karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda demirli halde bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kontrolden çıktı. Sürüklenen tekne kıyıya doğru savrularak karaya oturdu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar ile dalgıçlar, yelkenli teknenin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu tekne yeniden denize alındı. Öte yandan etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede rüzgar ve dalga etkisinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
