Bodrum'daki Silahlı Çatışma Davasında Cezalar Kesinleşti

05.02.2026 15:49
Bodrum'daki silahlı çatışmada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı; sanıklara toplamda 31-47 yıl hapis cezası verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 3'ü tutuklu, 4 sanık, 31 yıl ile 47 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Olay, 27 Ağustos 2023'te saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17) ve Emircan B. ile burada konaklayan ve aralarında husumet bulunan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında otelde bulunanlar ve çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. ile Emircan B. ise ilk müdahalelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Emircan B., Yiğitcan B. ve Mert Ali A. gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Firarda olan diğer şüpheli Ardahan B.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Şüpheliler Emircan B., Yiğitcan B. ve Mert Ali A., Ardahan B. ile Ersin O. hakkında dava açıldı.

KARAR ÇIKTI

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Yiğitcan B. ve Emircan B. SEGBİS aracılığıyla katılırken, Mert Ali A. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar son sözlerinde tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından Yiğitcan B. ile Ardahan B.'yi 'Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 33'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardahan B. hakkında ayrıca hükmen tutuklama kararı verilerek yakalama emri çıkarıldı. Diğer sanıklar Emircan B.'ye 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 47 yıl, Mert Ali A.'ya ise aynı suçtan 31 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, olayın ardından firar eden Ersin O. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

