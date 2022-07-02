Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 22:34
Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yüzerek İstanköy'e geçmeye çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla M.O.B. ve M.K yakalanarak gözaltına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen teğmen ve askeri öğrenci olduğu belirlenen 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, dalgıç kıyafetleri içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar M.O.B. ve M.K, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: AA

İstanköy, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 22:39:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement