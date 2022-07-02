Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen teğmen ve askeri öğrenci olduğu belirlenen 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, dalgıç kıyafetleri içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinası ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanköy, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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