Bodrum FK Hedefe Odaklandı

23.01.2026 13:40
Teknik Direktör Burhan Eşer, Sakaryaspor maçı için hazırlandıklarını belirtti.

Bordum FK Teknik Direktör Burhan Eşer, Sivasspor maçından dersler çıkartacaklarını belirterek, "Bodrum FK ayağa kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia. İnşallah Sakarya maçında bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Bodrum FK formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmalarda özellikle pas organizasyonları, geçiş oyunları ve savunma yerleşimleri üzerinde duruldu.

"Bodrum FK formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Fredy'nin bize çok büyük katkıları oldu. Saha içi liderimiz, saha dışında da bize çok yardımcı oldu. Gitmesine üzüldüm ama futbolda ayrılıklar oluyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Fredy'nin bize sunduğu katkılar için ona teşekkür ettim. Talihsiz bir dönemden geçiyoruz. Sivas maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu, 2 beraberliğimiz vardı ve 3 gol yemiştik. Sivas maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Diago'nun maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu, bu hafta oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Sıkıntılı bir süreç ama önemli olan buradan çıkmak. Biz de onun için uğraşıyoruz oyuncu arkadaşlarımla da bazı şeylerin farkında, Bodrum FK ayağa kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia. Bu maçtan dersleri çıkartıp ayağı kalkma zamanı olarak düşünüyoruz. İnşallah Sakarya maçında bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Şu an play-off'un içindeyiz, alttaki rakipler geliyor, Bodrum FK formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır. Sezon sonuna elimizden gelen bütün gayreti gösterip play-off'un içinde olmak istiyoruz. Onun için mücadele edeceğiz ve inşallah da olacağız. Kulüp olarak mücadeleyi seven bir kulübüz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

