Bodrum-İstanbul uçak seferi gecikti, yolcular tepki gösterdi - Son Dakika
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Bodrum-İstanbul uçak seferi gecikti, yolcular tepki gösterdi

15.10.2022 00:57
Bodrum-İstanbul uçak seferi gecikti, yolcular tepki gösterdi

Bodrum–İstanbul Sabiha Gökçen uçuş seferinde aksamalar yaşandı.

Bodrum– İstanbul Sabiha Gökçen uçuş seferinde aksamalar yaşandı. Uçaktan indirilen yolcular duruma tepki gösterdi. Geciken uçak seferi 40 dakika sonra gerçekleştirildi. Yolcular, telefonlarına 'patlamış uçak' resmi gönderildiğini iddia ederken, yetkililer ise pilotun rahatsızlığı nedeniyle seferde gecikme yaşandığını belirtti.

Saat 05.15 uçuşu gerçekleştirecek olan AnadoluJet'in TK7347 Bodrum–İstanbul Sabiha Gökçen uçak seferinde aksamaların meydana gelmesiyle yolcular uçaktan indirildi. Bavullarıyla terminale gelen yolcular, yetkililere tepki gösterdi. Aksayan sefer 40 dakika sonra gerçekleştirildi. Yetkililerin konuya ilişkin açıklama yaptığı sırada duruma tepki gösteren yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlayan uçak fotoğrafı iddiası

Uçaktan seyahat eden yolculardan kimisi, cep telefonuna AirDrop aracılığıyla patlayan uçak resmi gönderildiği iddia etti. Yolcular, durumun yetkililere bildirilmesiyle uçakta arama yapıldığını belirtti.

Pilot rahatsızlandı iddiası

Konuya ilişkin yolculara açıklama yapan yetkililer ise, kaptan pilotun rahatsızlandığı gerekçesiyle uçuşun aksadığını iddia etti. Açıklama esnasında uçaktan indirilen yolcular duruma tepki gösterdi. Aksayan sefer 40 dakika sonra gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum-İstanbul uçak seferi gecikti, yolcular tepki gösterdi - Son Dakika

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