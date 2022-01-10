Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu - Son Dakika

Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı.

ASFALT VE KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

İslamhaneleri mahallesinde evlerini yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

HAMİLE KADININ KORKUDAN SANCISI TUTTU

Aynı mahallede hamile bir kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu. Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu.

BELEDİYE SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.