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Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu - Son Dakika

Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

10.01.2022 20:17

Muğla Bodrum'da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü. Bir hamile kadın selin ortasından sancısı gelince acil hastaneye kaldırıldı, yeni doğan bir bebek ise hastane den çıkar çıkmaz sular altında kalan evine getirildi.

Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı.

ASFALT VE KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

İslamhaneleri mahallesinde evlerini yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

HAMİLE KADININ KORKUDAN SANCISI TUTTU

Aynı mahallede hamile bir kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu. Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu.

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

BELEDİYE SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu
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Bodrum, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'u sel vurdu, evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu - Son Dakika
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