Bodrum'un altyapı sorununu çözecek protokol vatandaşı sevindirdi - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce imzalanan 'Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' vatandaşın memnuniyetini topladı. Önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen 200 milyon TL' tutarındaki projeyle Bodrum'un altyapı sorununu çözüleceği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında, geçen 15 Eylül'de, 'Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' imzalandı. Protokole Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, imza attı. 200 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında, Bodrum'un İçmeler mahallesinde bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesi kademeli olarak toplamda 37 bin metreküpe çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca, derin deniz deşarjı hattı revize edilecek, 3 terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlanacak.