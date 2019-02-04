Boğaçayı Hafta Sonu Doldu Taştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in vizyon projeleri arasında yer alan Boğaçayı muhteşem bir rekreasyon çalışması ile bambaşka bir görünüme kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in vizyon projeleri arasında yer alan Boğaçayı muhteşem bir rekreasyon çalışması ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Antalya'nın yeni yaşam alanı hafta sonu on binlerce vatandaşı ağırladı. Boğaçayı'na akın eden Antalyalılar, yürüyüş yolları, yemyeşil peyzajı, spor ve oyun alanları, balık tutma alanlarını doldurarak, güneşli havanın keyfini yaşadı. Çocukların parklarda ve kuru su havuzunda oynarken, gençler spor alanlarında basket oynadı. Kimi Antalyalı balık tutarken, kimi Boğaçayı'nın muhteşem manzarasında öz çekim yaptı. Seyir terasları doldu taştı.



Çekim merkezi oldu



Dünya kenti Antalya'ya çok yakışan proje büyük beğeni topladı. Işıl ışıl aydınlatması ile Boğaçayı, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel oldu. Antalya'ya yakışır hale getirilen Boğaçayı, kentin marka değerine değer katacak ve turizm cazibesini de artıracak bir çekim merkezi haline geldi. Boğaçayı, Antalyalılardan tam not aldı.



Yaşam alanı oldu



Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatması ve yeni görüntüsüyle Boğaçayı, Antalya'nın yeni yaşam alanına dönüştü. Rekreasyon çalışması ile Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 600 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçayı çevre düzenlemesi boyunca oluşturulan ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları ile alana gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.



2300 yeni ağaç



Çocuk oyun alanları, basket sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet düzenlendi. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi. - ANTALYA

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