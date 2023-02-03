Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında karar - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında karar

03.02.2023 17:25

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında karar Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınarak yargılanmalarına başlanan 14 sanığın davasında karar açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında karar

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınarak yargılanmalarına başlanan 14 sanığın davasında karar açıklandı. Mahkeme, tüm sanıkların toplamda 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, 1 sanığın 1 yıl 6 ay, 1 sanığın ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanan sanıkların davası karara bağlandı. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacakları soruldu. Sanık avukatlarından biri, bu aşamada usulsüzlük olduğu gerekçesiyle savunma yapamayacaklarını söyledi. Hakim avukatlara yeniden esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Daha sonra aynı sanık avukatı duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarıldı, sonra da reddi hakim talebinde bulundu. Bu talep daha önce de reddedildiğinden aynı gerekçeyle mahkemece reddedildi.

O sırada hakim, aynı avukatın duruşma yeniden düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarılmasına hükmetti, avukat dışarı çıkmayınca salona güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. O sırada izleyiciler de alkışlarla tepki gösterdi, mahkeme tarafından izleyicilerin de dışarı çıkarılmasına karar verildi.

Daha sonra hakim yeniden esasa ilişkin savunmaları sordu, avukatlar aynı şekilde yanıt verince hakim, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmadıkları gerekçesiyle hükmü açıkladı.

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkları 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplamda 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanık Ersin Berke Gök'ün 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, sanık Eftelya Koyuncu'nun ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, tüm sanıkları 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kara ulaşım araçlarını kaçırma' suçlarından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beratlarına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevini yaptırmama için direnme' ile 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: İHA
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