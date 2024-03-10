İstanbul Boğazı\'nda Yeni Bir Eğlence ve Restoran Yatı: Alezzi

Restaurant ve eğlence sektöründe lider isimlerden biri olmak için yaklaşık 2 senedir ciddi bir çalışma yapan Alezzi, sektörün önde gelen isimlerini de bir araya topluyor.
Tam 44*18 metrelik genişliği, şık tasarımı ve kaliteli ekipmanları ile boğazda göz kamaştıran yat, aynı zamanda turistlerin şimdiden dikkatini çekmeye başladı.
3 Kata sahip olan Alezzi alt katında Fine Dining bir hizmet sunarken, orta kat ve açık alan teras katında uluslararası boyutlarda partiler vermeyi planlıyor. Modern mobilyaları, led ekranları, ışık robotları, ateş ve sis makinaları ile ışıl ışıl İstanbul akşamlarında boğazın hakimi olmak için gün sayıyor.Yatta yer alan ince detaylar ise şimdiden çok konuşulmaya başladı.
Kaptan köşkünün Dj kabini haline getirilmesi, yatın ortasından denizi gören dev bir cam alan olması, iç ve dış dahil tüm bölgelerde son kalite led ekranların yer alması şimdiden yakınından geçen turist teknelerini meraklandırıyor. İstanbul, deniz ve eğlencenin güzel yemek ve şıklık ile buluşacağı, yerel ve turist misafirler için tüm detayların düşünüldüğü Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan bu devasa yat çok yakında sularımızda boy göstermeye hazırlanıyor.
Modern restaurant kategorisinde adını altın harflerle yazdırmak için gece gündüz çalışmalar yapan Alezzi yacht ekibi, hem dünya mutfağının hem de geleneksel türk mutfağının ezgilerini taşıyan bir menüye sahip. İç tasarımı Titanik gemisi şıklığında dizayn edilmiş, üst ve orta kat ise uluslararası festivallerde hissettirecek bir tasarım ile kurgulanmış. Her kata uğrayan asansöründen, metrelerce tepeye uzanan ateş püskürtme makinalarından, Türkiye'de bir benzeri olmayan localarından tüm detaylar sıradışı ve ilgi çekici.. Kısacası hem restaurant, hem mekan, hem yat hem de club denizin üzerinde misafirleri ile buluşacak.
Alezzi Yacht firması yetkilisi: 'Dünya'nın her yerinden turistlerin görmek için geleceği yüzen eğlence resturant yatını' tasarladık. Şıklık, kalite ve güzel yemek bizim için önemli. Uluslararası düzeyde müzik direktörleri ve en sevilen yerel sanatçıların ağırlanacağı, konserler vereceği eğlence yatımızı sizlerle buluşturmak için gün sayıyor.' dedi.
Son Dakika › Turizm › İstanbul Boğazı'nda Yeni Bir Eğlence ve Restoran Yatı: Alezzi - Son Dakika
Niğde'de Aladağlar'a çıkan bir dağcı, 6 kişilik Alman turist grubuna rehberlik etmek için çıktığı sırada kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin kurtarılması için çalışmalar yarın başlayacak.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşen Türk rehber İsmet İnan hayatını kaybetti. Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Vali Cahit Çelik, Alman turist grubu ve rehberin Emli Vadisi'nde kayak yaparken kaza geçirdiğini belirtti. Arama faaliyetlerinin yarın devam edeceği açıklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Ot Yemekleri Festivali'nde, yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler tanıtıldı. Festivalde ot çorbası ikram edilirken, katılımcılar halk oyunları oynadı. Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri, en lezzetli ot yemeğini seçti. Festivalin amacı, geleneksel yemekleri yaygınlaştırarak çocukları hazır gıdalardan uzak tutmaktır.
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Atabarı'nda kayak sezonunun Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Göcek Ot Festivali'nde yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Festivalde, ot çorbası ve ayran ikramı yapıldı. Festivalde ayrıca halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri, en lezzetli ot yemeğini seçti. Festivalin amacı, ataların yemeklerini gelecek nesillere aktarmak ve sağlıklı gıdayı yaygınlaştırmaktır.
Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International'ın yayınladığı verilere göre, 2023 yılında İstanbul 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. İstanbul'u Londra ve Dubai takip etti. İstanbul'un popülerliği, vize şartlarının gevşetilmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları ve tarihi zenginlikleriyle birleştiğinde artmaktadır.
Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, ilçede bir ilke imza atarak yamaç paraşütü sahası açtı. Açılan saha ile turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kayak sezonunun uzamasını sağladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 155 santimetreyi geçti. Turizmciler yeni rezervasyonlar almaya başladı.
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