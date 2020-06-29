Boğularak ölen baba ve 2 çocuğu toprağa verildi - Son Dakika

Boğularak ölen baba ve 2 çocuğu toprağa verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için girdikleri derede boğularak hayatını kaybeden baba ile 2 çocuğu toprağa verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için girdikleri derede boğularak hayatını kaybeden baba ile 2 çocuğu toprağa verildi.

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Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan Kıvrım deresine serinlemek için giren Abdullah Hammadi (9) ve Mahmut Hammadi (10) adlı kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İki kardeşin derede çırpındığını gören ve onları kurtarmak için suya giren baba Ekrem Hammadi (42) de akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ekrem Hammadi, Abdullah Hammadi ve Mahmut Hammadi'nin cansız bedenlerini sudan çıkardı.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapılan cenazeler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilerek toprağa verildi. - HATAY

Aktepe, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğularak ölen baba ve 2 çocuğu toprağa verildi - Son Dakika
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