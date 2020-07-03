Bölge seyahat acenteleri iç turizmi hareketlendirmek için düzenlenen Kuşadası'ndaki gala yemeğinde... - Son Dakika

Bölge seyahat acenteleri iç turizmi hareketlendirmek için düzenlenen Kuşadası'ndaki gala yemeğinde...

Bölge seyahat acenteleri iç turizmi hareketlendirmek için düzenlenen Kuşadası'ndaki gala yemeğinde buluştu TÜRSAB'ın iç turizm hareketlendirmek için başlattığı girişimler kapsamında Kuşadası'na çıkartma yapan bölge seyahat acenteleri, iki günlük inceleme ve ziyaretlerin ardından gala yemeğinde...

Bölge seyahat acenteleri iç turizmi hareketlendirmek için düzenlenen Kuşadası'ndaki gala yemeğinde buluştu

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AYDIN - TÜRSAB'ın iç turizm hareketlendirmek için başlattığı girişimler kapsamında Kuşadası'na çıkartma yapan bölge seyahat acenteleri, iki günlük inceleme ve ziyaretlerin ardından gala yemeğinde bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi'nin gerçekleştirilen gala yemeğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın il Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan ile Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 250 seyahat acentesinin temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Gala yemeğinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldiğine dikkati çekerek, "Kuşadası, turizm bölgeleri ve turizm sektörü çok zor günlerden geçiyor. Bu zorlukları aşmak için iş birliği içinde olmak durumundayız, ortak akılı kullanmak zorundayız. Aydın, Kuşadası, Didim ve tüm Aydın destinasyonu noktasında ciddi işlere imza atmak zorundayız. Çünkü çünkü pandemi sürecinin vurduğu turizm sektörü öyle gözüküyor ki çok kolay toparlanamayacak. Ancak, yeni dönemde, normalleşme sürecinde turizmcilerin bu akşam olduğu gibi arayışları bizleri umutlandırıyor. Kuşadası'nı ziyaret eden ve bu akşam burada olan seyahat acentesi temsilcilerine hatırlatmak isterim ki, Kuşadası pandemi sürecini oldukça iyi geçirmiş kentlerden biri ve nitekim salgınla mücadelede Türkiyede 4. ilçe olduk. Mücadelemizi normalleşme sürecinde de aksatmadan sürdürüyoruz. Kuşadası'ndaki tüm oteller yeni döneme hazır, her türlü hazırlıklar yapıldı. Sadece oteller değil, restoranlar, işyerleri, alış veriş merkezleri salgınla mücadele kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kaymakamlığı, Valiliğimiz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte tatilcilerimize yeni döneme uygun şartlarda ağırlamaya hazırız " dedi.

Yemekte konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise salgın sürecinin ardından seyahat acentesi temsilcilerinin Kuşadası'nda bir araya gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, " Bu zor günleri aşıyoruz, aşacağız. Turizm sektörü salgından en çok etkilenen sektörlerin başında. Pandemi sürecinde dünyada bir çok sıkıntı yaşandı. Ülkemizde de artık kontrollü yaşama geçiş sağlandı. Gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. Turizm sektörünün işler hale gelebilmesi için yeni kurallar ortaya konuldu. Güvenli turizm için sertifika ile birlikte hareket edilecek. Turizm sektörü bu konuda çok duyarlı. Hassas bir çalışma içerisinde faaliyetlere başlandı. Bu süreçte iç turizmin geliştirilmesi çok büyük önem taşıyor. Ayrıca dış turizmle ilgili girişimler sürüyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa'da girişimlerini sürdürüyor. Hedefimiz seyahat uyarılarının kalkması. Seyahat uyarısı kalktığında önemli bir mesafe alınmış olacak. Önümüzdeki süreçte turizm sektöründeki sorunların çözümü için herkese önemli görevler düşüyor. Elbirliği içinde ve katkı koyarak içinde bulunduğumuz noktadan daha iyi bir noktaya ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge seyahat acenteleri iç turizmi hareketlendirmek için düzenlenen Kuşadası'ndaki gala yemeğinde... - Son Dakika

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