Son Dakika Haberleri: Bölgedeki Gerginlik Filistin'in Göz Ardı Edilmesinden"

Bölgedeki Gerginlik Filistin'in Göz Ardı Edilmesinden"

1 saat önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde, bölgedeki sorunun nedeninin "Filistin'in göz ardı edilmesi" olduğunu belirtti.

Bölgedeki Gerginlik Filistin'in Göz Ardı Edilmesinden
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Avrupa Birliği (AB)- Arap Birliği Zirvesi'nde, bölgedeki sorunun nedeninin " Filistin'in göz ardı edilmesi" olduğunu belirtti.

Kuveyt Resmi Haber Ajansı KUNA'ya göre, Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Kuveyt Emiri Es-Sabah, bölgedeki sorunların ve tıkanıklığın nedeninin Filistin meselesinin göz ardı edilmesi olduğunu ifade ederek meselenin uluslararası toplumun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır'ın ev sahipliğindeki AB-Arap Birliği Zirvesi'ne, 18 AB ülkesi farklı düzeylerde katılıyor.

Bu arada, zirvenin ikinci gününe katılacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Şarm el-Şeyh'e geldiği bildirildi.

- Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

Katar'ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fuceyra bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Sabah, Şeh Sabah, Avrupa Birliği, Filistin, Dünya
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