Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'den Morales'e yargı tehdidi

LA Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanı ilan edilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in seçimlerde hile iddialarıyla ilgili yargılanabileceğini söyledi.

Anez, düzenlediği basın toplantısında Meksika'ya iltica eden Morales'in ülkeye dönmesi halinde, devlet başkanlığı seçimlerindeki hile iddialarıyla ilgili yargı önüne çıkarılabileceğini ifade etti.

Morales'in ordunun baskısıyla ülkeyi terk ettiğine ilişkin sözlerini eleştiren Anez, "Morales ülkeyi kendisi terk etti. Kimse onu kovmadı. Adalet bekleyen suçları olduğunu biliyor. Geri dönebilir ama seçimlerdeki hileyle ilgili yargıya hesap vermek zorunda." dedi.

Daha önce Morales'in 90 gün içinde yenileneceği açıklanan seçimlerde aday olamayacağını ifade eden Anez'in sözleri, eski Devlet Başkanı ve destekçileri ile muhalefet arasındaki ipleri iyice gerdi.

Morales destekçileri protestolarını sürdürüyor

Ülkenin yerli halklardan gelen ilk devlet başkanı olan Morales'in çoğunluğu yerli nüfustan destekçileri muhalefetin seçimde hile iddialarıyla başlattığı protestolara karşı başkent La Paz'daki karşıt eylemlerine devam etti.

Yollara barikatlar kuran Morales destekçilerinin eylemleri başkentte bazı bölgelerde okulların tatil edilmesine ve benzin kıtlığına yol açtı.

Morales'in geçmişte sendika liderliği yaptığı, kakao üreticilerinin yaşadığı Chapare bölgesinden gelen göstericiler, Anez'in geçici devlet başkanlığını tanımadıklarını ilan etti.

Bolivya bayrağı ile yerli halkları temsil eden "Wiphala" bayrağını taşıyan protestocular, "Evo, dost, halk seninle!" sloganları attı.

Morales Meksika'ya iltica ettikten sonra yaptığı açıklamada ülkeyi ordunun baskısıyla terk etmek zorunda kaldığını söylemişti. Morales, Genelkurmay Başkanı'nın ülkeden ayrılmasını önerdiğini, yakın çalışma arkadaşlarının tehdit edildiğini belirtmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Bolivya'daki seçimler ve ardından Evo Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci göndereceği bildirilmişti.