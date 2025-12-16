Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Haberin Videosunu İzleyin
Bolivya\'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
16.12.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bolivya\'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
Haber Videosu

Bolivya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.
Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı. El Torno ve çevredeki kasabalarda sel meydana geldi. Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche yaptığı açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp
Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

BİNLERCE KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Troche, helikopterle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini aktardı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava şartlarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, La Paz, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı Kastamonu'da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı
Türk siyasetinde görülmemiş sözler CHP’li isimden Bakan Kurum’a: Tarihe geçtiniz Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Burak Yılmaz’ın yerine geçecek antrenör belli oldu Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Böyle yıkım görülmedi 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Manifest grubu üyelerine ’’müstehcenlik’’ten hapis cezası Manifest grubu üyelerine ''müstehcenlik''ten hapis cezası
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı Gündem olan iddiaya yanıt Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt
Fenerbahçe’de ayrılık depremi Tam 8 ismin kalemi kırıldı Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı
Yoldan geçenleri bıçakladı: 1’i ağır 3 yaralı Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı
TBMM’deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu TBMM'deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu
Sörloth hakkında yeni gelişme O isteği olmazsa Fenerbahçe’ye koşarak gelecek Sörloth hakkında yeni gelişme! O isteği olmazsa Fenerbahçe'ye koşarak gelecek

11:52
Gözünün yaşına bakmadılar David Jurasek’e soğuk duş
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
11:38
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
11:27
Fiorentina macerası kısa sürdü İşte Dzeko’nun yeni takımı
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
11:08
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
11:07
Fenerbahçe’den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
11:07
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı 3’ü birden aynı listede yer aldı
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
10:31
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili “kitle imha silahı“ ilan etti
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti
10:28
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy’la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
10:17
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 12:01:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.