Bolton kitabında, Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti - Son Dakika

Bolton kitabında, Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke liderleri ile yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti.

Bolton kitabında, Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti, System.String[]

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke liderleri ile yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti. Trump yönetimi ise federal mahkemeye kitap hakkında ihtiyati tedbir kararı başvurusunda bulundu.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 23 Haziran'da yayınlanacağı açıklanan 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında yer alan iddiaların bir kısmı basına yansıdı. Bolton, kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e "toplama kamplarını inşa etmeye devam etme" tavsiyesinde bulunduğunu ve Çin liderinden ABD'den daha fazla tarımsal ürün satın alarak 2020 başkanlık seçimlerini kazanması konusunda kendisine yardım etmesini istediğini iddia etti.

Trump hakkında Venezuela'ya yönelik iddialar da yer aldı

Bolton, Başkan Donald Trump'ın "Venezuela'nın ABD'nin bir parçası olduğunu ve ülkeyi işgal etmenin harika bir şey" olacağını söylediğini öne sürdü. Kitap, Trump'ın Ukrayna'nın Rusya'nın bir parçası olduğunu düşündüğü, İngiltere'nin nükleer bir güç olduğunu bilmediği ve gazetecilere "idam edilmesi gereken pislikler" adını verdiği iddiaları da içeriyor.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili iddialar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı hakkında açıklamaları ve yaşananların perde arkasını, Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın Kaşıkçı cinayetine yönelik Trump ile yaptığı görüşmeleri, ortaya koyulan çarpıcı raporları, Ivanka Trump'ın devlet işi için özel bir elektronik posta hesabı kullanmasıyla ilgili detaylar ve daha birçok çarpıcı iddiaları kapsayan kitap yayınlanmadan ABD medyasına yansıdı.

Trump iddiaları reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping'e toplama kampları için destek verdiği iddialarını reddetti. ABD medyasına açıklamalarda bulunan Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını içeren yasayı da onayladığını hatırlattı.

Trump yönetimi, federal mahkemeye ihtiyati tedbir kararı başvurusunda bulundu

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Beyaz Saray'da çalıştığı döneme yönelik yazdığı kitap piyasaya çıkmadan tartışmalara neden oldu. Trump yönetimi, Bolton'ın kitabının mevcut haliyle 23 Haziran'da piyasaya çıkmasını engellemek için Adalet Bakanlığı aracılığı ile federal mahkemeye ihtiyati tedbir kararı başvurusunda bulundu.

Bolton'ın cezai kovuşturmaya maruz kalabileceğini açıklamıştı

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "onunla yapılan her görüşmenin son derece gizli olduğunu" ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Beyaz Saray'daki geçen süreyi ile ilgili yazdığı kitabın piyasaya çıkmadan içeriği nedeniyle cezai kovuşturmaya maruz kalabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump ile dış siyaset konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden 10 Eylül'de görevinden istifa etmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolton kitabında, Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti - Son Dakika

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