BOLU 4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara 4'er kez müebbet istendi - Son Dakika

BOLU 4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara 4'er kez müebbet istendi

4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara 4'er kez müebbet istendiBOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara 4'er kez müebbet istendi

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BOLU'nun Seben ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle dörder kez müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

2018 yılının Şubat ayında yaşanan olayda, tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının, öncekine oranla daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle önceden husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma çıktı. Gerginlik, araya girenler tarafından sona erdirildi. Ancak daha sonra yeniden başlayan tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirirken, yeğeni Soner Büyüktopaç ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın aldığı sopa darbeleriyle, diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç, Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Büyüktopaç ailesinin 7 ferdi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Bolu 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Soner Büyüktopaç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAA AÇIKLADI

Duruşmada, araştırılacak başka husus kalmadığını belirten mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaasını sunmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklar Metin ve Soner Büyüktopaç'ın, Zeki Büyüktopaç'a karşı işledikleri "Silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle dörder kez müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca bu sanıkların Mehmet, Soner ve Metin Büyüktopaç'a karşı işledikleri "Birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, Onur Büyüktopaç'ın Eşref Akar'a yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "Korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Söz verilen tarafların avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre isterken, tutuklu sanıklar Mustafa ve Onur Büyüktopaç tahliyelerini talep etti.

Zeki Büyüktopaç ise oğulları Mustafa ve Onur'un suçsuz olduğunu savunarak, çocuklarının tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için ileri bir tarihe erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Hatice Çarpar, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU 4 kişinin öldüğü akraba kavgasında sanıklara 4'er kez müebbet istendi - Son Dakika

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