Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı Günü Oynanması Gerekirken, Elverişsiz Hava ve Saha Koşulları...

IHAAW131308-SPO/17-01-2019- Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.

IHAAW131308-SPO/17-01-2019



- Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. 17.01.2019 13: 13: 08 TSI

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