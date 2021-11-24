Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarda nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediklerini belirterek, yabancıların su ve çöp kullanımıyla ilgili ücretlerini artıracaklarını belirtmişti. Özcan'ın daha önce duyurduğu bu tasarılarla birlikte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah kıyan yabancı uyruklulardan 100 TL alınması teklifi belediye meclisinden geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI



Bu tasarının meclisten geçerek yasalaşmasının ardından tartışmalar başladı. İnsan hakları savunucuları, Özcan ve belediye meclis üyelerinin insan haklarının ihlal ettiğini belirtti. Adalet Bakanlığı da söz konusu kararla ilgili harekete geçti. Buna göre Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kararla ilgili inceleme başlatıldı.

15 ÜYENİN OYUYLA KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre ülkede tartışma yaratan ve sosyal medyada da çok sayıda tepki alan bu karara CHP'li meclis üyeleri Asuman Şentürk Tekin, Onur Koyunoğlu, Resmiye Kahruman, Hüseyin Ekrem Serin, Cihan Tutal, Ahmet Fidan, Mehmet Tuna Özcan, Cevat Çatladı, Ergün Temel, Tahsin Mert Karagöz, Mustafa Güldal ve Naci Parlak ile İYİ Partili meclis üyeleri Ahmet Yılmaz, Hasan Hakan Alpaslan ve Suat Orhan "evet" oyu kullandı.

"AVRUPA'NIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

İYİ Partili Mansur Şen'in katılmadığı oylamada CHP'li 2 meclis üyesi çekimser kaldı. Irkçı karara 'evet' oyu vermeyen Hasan Cumhur Bandakçıoğlu ve Feridun Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Biz yurt dışında yaşadık. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla bu karar oylanırken empati yaptık, vicdanımız ve insanlığımız izin vermedi, 'evet' oyu kullanamadık. Ayrıca partimizin üst kurullarının bu konu hakkındaki düşünceleri de bizim tercihimize referans oldu. Neredeyse tüm genel başkan yardımcıları bu konu hakkında olumsuz düşünüyor."