Bolu'da arıcılara kovan desteği verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da arıcılara kovan desteği verildi - Son Dakika

Bolu'da arıcılara kovan desteği verildi

6 saat önce

Bolu'da 50 arıcıya, düzenlenen törenle 700 kovan verildi.

Bolu'da arıcılara kovan desteği verildi, System.String[]

Bolu'da 50 arıcıya, düzenlenen törenle 700 kovan verildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 50 arıcıya verilmek üzere Antalya'dan alınan 700 arı kovanı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Düzenlene törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ve arıcılar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından 50 arıcıya kovanları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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