Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı

10.08.2022 16:06

Bolu'da evlerine yakın bölgede dolaşırken bir villanın bahçesinden 3 adet mısır alarak oyun parkında yiyen 12 yaşlarındaki 3 kız çocuğu, bahçe sahibi Erdal Y. tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Yaşanan şiddet olayında 3 çocuk hastanelik olurken, saldırgan ise emniyet tarafından serbest bırakıldı. Yaşadığı dehşet anların anlatan bir çocuk, "Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu" dedi.

Bolu'da Tuana B. (12), Amine Su Kocak (12) ve Fatma Ömer (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördüler. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.'nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer adet mısır alarak yemek için oyun parkına gitti.

TEKME VE YUMRUKLARLA KIZLARA SALDIRDI

Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti

SERBEST BIRAKILDI

Aileler kanlar içinde çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler adliyeye giderek Erdal Y.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti

"BURNUMDA ÇIKAN KANLAR ARKADAŞLARIMA SIÇRADI"

Yaşadıkları dehşeti anlatan Tuana Baysa, "Amine ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu. Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı. Yerlerde hala kan izleri var" dedi.

"GECE RÜYALARIMIZA GİRİYOR"

Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen Baysa, "Çok korktuk. Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumrukla darp etti
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Kaynak: İHA

Mısır, Bolu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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