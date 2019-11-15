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Bolu'da CHP'li meclis üyesi hakkında hapis istemi

6 saat önce

Bolu'da, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman için 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi.

Bolu'da CHP'li meclis üyesi hakkında hapis istemi, System.String[]

Bolu'da, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman için 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi.


Bolu'da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin montajlanmış fotoğraflarını paylaştı. Olay ardından tepkiler üzerine Resmiye Kahruman'ın paylaşımlarını kaldırmasına rağmen, yaklaşık 100 kişilik Ülkü Ocakları üyesi grup belediye meclis toplantısına giderek Kahruman'ı protesto etti. Ülkü Ocakları üyeleri yaptıkları protestonun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Kahruman hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Kahruman'ın, paylaşımların kendisine ait olduğunu, ancak hakaret amacıyla yapmadığını söyledi.


İddianame kabul edildi


Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Resmiye Kahruman hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kahruman hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Resmiye Kahruman, Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. - BOLU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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