Bolu'da kınalı keklikler doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bolu'nun Seben ilçesine 750 kınalı keklik doğaya salındı.

Yozgat Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen ve kafesler içerisinde Bolu'ya getirilen 750 kınalı Keklik, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seben ilçesinde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bazı keklikler kafeslerin kapaklarının açılmasıyla doğal yaşam alanlarına uçarken, bazılarını da görevliler yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kekliklerin doğaya bırakılmasıyla birlikte ilçede 2020-2021 yılı av döneminde kınalı keklik avı yasaklandı.