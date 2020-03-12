Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim - Son Dakika
Son Dakika Genel Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim - Son Dakika

Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim

6 saat önce

Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim Bolu'da, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yaptı.

Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim

BOLU - Bolu'da, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yaptı.

Bolu'da, koronavirüs salgını nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne marketlerin ürün fiyatlarına zam yaptıkları yönündeki şikayetlerde bulunmasının ardından ekipler kent merkezinde bulunan marketlerde denetimlerde bulundu. 4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılan ekipler marketlere giderek özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü. Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler.

Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, koronavirüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.

Bolu'da, 'koronavirüs' fırsatçısı satıcılara denetim

Zabıta, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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