Bolu'da, son 3 ayın uyuşturucu raporu açıklandı - Son Dakika

Bolu'da, narkotik ekiplerinin son 3 ayda yaptıkları 45 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ay içerisinde il geneli ve TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili rapor açıklandı.

Ekiplerin, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yaptıkları operasyonlarda 64 kilo eroin, 50 kilo esrar, 1 kilo metanfetamin, 20 bin 981 adet captagon hap, 89 adet ekstazi, 240 gram skunk, 133 gram sentetik kannobinoid, 4 kök hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

İl geneli ve doğu illerinden İstanbul'a taşınan uyuşturucu maddelerle ilgili 3 ay içinde 45 operasyon yapıldığı ifade edilen raporda, haklarında işlem yapılan 100 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. - BOLU