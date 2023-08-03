Bolu'da Taş Yüklü Traktör Devrildi, 2,5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da Taş Yüklü Traktör Devrildi, 2,5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

03.08.2023 16:17

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Gökhan Gürsel'in kullandığı taş yüklü traktör, engebeli araziye çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur Gürsel hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da Gökhan Gürsel'in kullandığı taş yüklü traktör, engebeli arazide devrildi. Gürsel'in 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

DEVRİLDİ

Dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı 81 FK 298 plakalı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi. Kazayı görenler, sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel'in yardımına koştu.

Taş yüklü traktör devrildi, sürücü yaralanırken 2.5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Merve Nur Gürsel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Gökhan Gürsel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Taş yüklü traktör devrildi, sürücü yaralanırken 2.5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bolu'da Taş Yüklü Traktör Devrildi, 2,5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da Taş Yüklü Traktör Devrildi, 2,5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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