İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fabrikadaki yemek ve içme suyundan numune alındı.

Kaynak: AA

Beypiliç, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da 43 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika

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