BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul yönüne giden Salih Eraslan yönetimindeki 41 D 0033 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışında sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yola savruldu. Arkadan gelen Ramazan Demir yönetimindeki 34 JE 192 plakalı otomobil, Ömer Bilgin yönetimindeki 34 TL 4795 plakalı otomobil, Emrah Korkmaz yönetimindeki 06 GFM 30 plakalı otomobil ve Hilal Özbay yönetimindeki 34 ABT 385 plakalı cip de kazaya karıştı. Kazada sürücülerden Ömer Bilgin ile bir kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.