Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

27.05.2021 14:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul yönüne giden Salih Eraslan yönetimindeki 41 D 0033 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışında sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yola savruldu. Arkadan gelen Ramazan Demir yönetimindeki 34 JE 192 plakalı otomobil, Ömer Bilgin yönetimindeki 34 TL 4795 plakalı otomobil, Emrah Korkmaz yönetimindeki 06 GFM 30 plakalı otomobil ve Hilal Özbay yönetimindeki 34 ABT 385 plakalı cip de kazaya karıştı. Kazada sürücülerden Ömer Bilgin ile bir kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.


Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Kaza, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement